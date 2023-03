Italia e Vietnam celebrano i 50 anni di relazioni diplomatiche

(ANSA) - HANOI, 25 MAR - I 50 anni di relazioni diplomatiche tra Vietnam e Italia sono stati celebrati ieri presso la residenza dell'ambasciatore d'Italia ad Hanoi, con una cerimonia cui è intervenuta, tra gli altri, la viceministra degli esteri vietnamita Le Thi Thu Hang.

L'Ambasciatore italiano Antonio Alessandro, nel ringraziare i numerosi ospiti della comunità italiana, vietnamita e internazionale, che con la loro azione hanno contribuito allo spessore e alla stabilità delle relazioni tra i due Paesi, ha ricordato il partenariato strategico con il Vietnam, di cui quest'anno ricorre il 10/mo anniversario, il messaggio del Presidente Mattarella e le numerose iniziative che si terranno quest'anno.

Tra queste, anche il concorso che ha portato alla scelta del logo per le celebrazioni, che è stato disegnato da Vu Hoang Yen Van, studentessa del Dipartimento di Italianistica dell'University of Social Sciences and Humanities di Ho Chi Minh City.

La viceministra Hang ha sottolineato i molti campi in cui il Vietnam e l'Italia hanno sviluppato progetti di cooperazione, che spaziano dalla politica, alla diplomazia, agli investimenti, dagli affari alla cultura, al turismo, all'istruzione e alla formazione, sia negli aspetti bilaterali che multilaterali.

Ha espresso, inoltre, la convinzione che l'accordo di libero scambio Ue-Vietnam, nel momento in cui entrerà in funzione a pieno regime, possa aprire le porte a nuove opportunità di crescita nell'ambito dei rapporti diplomatici bilaterali e, in particolare, negli investimenti e nel commercio. (ANSA).