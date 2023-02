Italia-Vietnam, concerto per 50/o relazioni diplomatiche

(ANSA) - HANOI, 05 FEB - Una serie di iniziative promosse dall'Ambasciata italiana ad Hanoi celebrerà, a partire dall'11 febbraio, i 50 anni delle relazioni diplomatiche tra Italia e Vietnam.

Il programma prevede l'inizio degli eventi l'11 febbraio all'Opera House di Hanoi con il Concerto di S. Valentino "Dall'Italia con amore" (in replica il 12 febbraio), organizzato dall'Orchestra Filarmonica di Saigon, l'Opera e il Balletto Nazionale del Vietnam e il Teatro dell'Opera di Hanoi e sostenuto dall'Ambasciata italiana: in programma un mix di musica lirica e jazz, con un omaggio al grande compositore Ennio Morricone.

Il concerto, disponibile anche online e in streaming, ospiterà per l'occasione due artisti italiani, il sassofonista Enzo Favata e il bassista Pasquale Mirra, che si uniranno al direttore d'orchestra Fan Ting, e ad altri cantanti e musicisti internazionali e vietnamiti.

La serata inaugurale vedrà la presenza al concerto di Maria Tripodi, Sottosegretaria di Stato agli Affari Esteri, che sarà in visita in Vietnam per promuovere la candidatura di Roma ad ospitare EXPO 2030.

Il ricco programma di eventi per il 2023 comprende alcune importanti iniziative come il concerto jazz del Luca Ciarla Trio nella settimana successiva; la presentazione della Ryder Cup Golf 2023 di Roma il 17 marzo a Casa Italia; l'opera integrale "Cavalleria Rusticana" ad Hanoi il 15 aprile; l'apertura del Kiss Bridge a Phu Quoc a maggio, oltre a molto altro nel design, nella moda, nel balletto, nel cinema e nelle arti visive.

"Questo ampio programma di eventi contribuisce in modo significativo al rafforzamento dei rapporti tra Vietnam e Italia, e all'incremento delle relazioni economiche e commerciali" ha detto l'Ambasciatore Antonio Alessandro, che ha espresso soddisfazione per la cifra record di 6,2 miliardi di dollari raggiunta nel 2022 dagli scambi tra i due Paesi. "I due Paesi si sono impegnati a fare ancora meglio in futuro, sfruttando al meglio l'Evfta. Sono convinto che con Roma che ospiterà EXPO 2030 emergerebbero anche molte più opportunità di commercio e investimenti" ha aggiunto. (ANSA).