Riad, 'rafforziamo relazioni con Mosca, pronti a mediazione'

(ANSA) - MOSCA, 09 MAR - L'Arabia Saudita intende "rafforzare le relazioni in tutti i campi" con la Russia, e allo stesso tempo "fare ogni sforzo" per facilitare una soluzione diplomatica del conflitto in Ucraina. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Faisal bin Farhan Al Saud, dopo avere incontrato a Mosca il suo omologo russo Serghei Lavrov.

Faisal bin Farhan, citato dall'agenzia Tass, ha ricordato tra l'altro uno scambio di prigionieri tra Russia e Ucraina avvenuto lo scorso anno con la supervisione personale del principe ereditario Mohammad bin Salman. "Siamo pronti a lavorare con tutte le parti per trovare una soluzione pacifica", ha insistito.

Da parte sua Lavrov ha detto che Mosca è "grata agli amici sauditi per la loro posizione equilibrata e il genuino interesse a facilitare il progresso verso una soluzione politica". (ANSA).