Stoltenberg, in relazioni con Mosca non si torna indietro

(ANSA) - BRUXELLES, 28 FEB - "La fine di questa guerra non prevede un ritorno alla normalità nelle relazioni con la Russia, non si torna indietro: so che è difficile spendere di più in difesa perché c'è meno spazio per altre cose che reputiamo importanti, come la salute e l'istruzione, lo capisco. Ma non c'è nulla di più importante della nostra sicurezza, dunque dobbiamo spendere di più. Sono felice che la maggior parte degli alleati ora veda il 2% del Pil nella difesa come un punto di partenza e non di arrivo". Lo ha detto il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg parlando al summit delle nazioni nordiche. (ANSA).