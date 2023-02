Gibilterra accusa Madrid di 'violazione della sovranità'

(ANSA) - MADRID, 03 FEB - Il governo di GIbilterra ha definito come una "violazione della sovranità britannica" un episodio in cui sono stati coinvolti giovedì agenti del servizio di controllo delle dogane spagnolo, impegnati, secondo media iberici, nell'inseguimento di contrabbandieri: è quanto affermato in un comunicato ufficiale. "Funzionari britannici contatteranno funzionari spagnoli per chiedere una spiegazione di questa violazione della sovranità di Gibilterra, prima di prendere una decisione definitiva sulle misure da adottare", si legge nella nota. (ANSA).