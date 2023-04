Onu, popolazione India supererà quella cinese a metà anno

(ANSA) - NEW DELHI, 19 APR - L'India supererà la Cina come Paese più popoloso del mondo entro la metà di quest'anno: è quanto emerge dalle stime dell'Onu pubblicate oggi.

La popolazione indiana sarà di 1,4286 miliardi di persone rispetto agli 1,4257 miliardi di abitanti della Cina, secondo il rapporto del Fondo delle Nazioni Unite per la popolazione (Unfpa) sullo stato della popolazione mondiale. (ANSA).