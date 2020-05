ANSA/ Berlino festeggia la capitolazione tedesca, prima volta

Oggi è stata la prima volta, e per ora è previsto che sia anche l'unica, che il Land di Berlino si è fermato per festeggiare la capitolazione della Germania nella Seconda guerra mondiale. La resa incondizionata della Wehrmacht, l'8 maggio del 1945, decretò la liberazione dal nazionalsocialismo in un Paese che, dopo aver provocato il conflitto, finì in ginocchio. "Non esiste la fine della memoria, e non c'è possibilità di redenzione dalla storia", ha detto il capo dello Stato Frank-Walter Steinmeier, con parole come sempre inequivocabili. "La storia tedesca è una storia rotta. A questa appartiene la responsabilità di milioni di assassinii e di altrettanta sofferenza. Questo ci fa il cuore a pezzi. Per questo, si può amare questo Paese soltanto con il cuore a pezzi".

Steinmeier ha colto questa occasione anche per riaffermare lo spirito europeista della Germania, lanciando un appello all'unità europea, che vacilla proprio nel tempo della pandemia, e alla difesa della democrazia.