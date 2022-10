Meloni: congratulazioni a Lula, insieme per sfide comuni

"Congratulazioni a Luiz Inacio Lula da Silva per la sua elezione a Presidente della Repubblica federale del Brasile . Italia e Brasile continueranno a lavorare insieme nel nome della storica amicizia tra i nostri popoli e per affrontare le sfide comuni che ci aspettano". Lo scrive il presidente Giorgia Meloni in un tweet pubblicato sul profilo di Palazzo Chigi.