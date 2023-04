Confindustria, in Toscana cresce il mercato digitale

(ANSA) - FIRENZE, 18 APR - Nel 2021 il mercato digitale in Toscana ha superato i 4,7 miliardi di euro con una crescita del 5,1% rispetto al 2020, e una impresa su 5 ha raggiunto un livello di digitalizzazione alto o molto alto. E' quanto emerso in occasione della terza tappa del ciclo di incontri 'Intelligenza artificiale e Pmi: esperienze da un futuro presente', organizzata a Firenze da Piccola Industria Confindustria e Anitec-Assinform, con Confindustria Toscana e Digital Innovation Hub Toscana.

"La pandemia da Covid-19 ha dato una importante spinta - si legge in una nota di sintesi - verso un percorso di digitalizzazione: oltre il 13% delle imprese della regione ha incrementato la quota di addetti con accesso a distanza alla posta elettronica, più di una impresa su 5 ha aumentato le vendite via internet o iniziato a farle e oltre un quarto delle imprese toscane ha iniziato ad utilizzare almeno un dispositivo o un sistema intelligente per la raccolta o lo scambio di dati.

I dispositivi di intelligenza artificiale in Toscana sono ancora poco diffusi (si parla del 5-6% delle imprese che ne utilizzano almeno uno) e nella maggior parte dei casi l'utilizzo è legato all'automazione dei flussi di lavoro".

Il roadshow è stato aperto dai saluti di Maurizio Bigazzi, presidente di Confindustria Toscana; Fabrizio Bernini, presidente Dih Toscana; Paolo Errico, vicepresidente Piccola Industria Confindustria. Dopo il keynote speech di Roberto Saracco (Anitec-Assinform), il roadshow ha visto la tavola rotonda "Ia nelle Pmi: Esperienze dal territorio", con la partecipazione di Gianluca Berrettini, digital innovation manager di Fosber; Andrea Arienti, fondatore di 3DNextech; Alessandro Bellini, Ceo di Mathema; Pasquale Fedele, cofondatore di Blu Pantheon. (ANSA).