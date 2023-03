Banche: Bcc Marche,noi in controtendenza su desertificazione

(ANSA) - ANCONA, 24 MAR - "Se è vero che il 15% del territorio marchigiano è stato colpito da desertificazione bancaria, le nostre Banche di credito cooperativo sono in controtendenza e in alcuni Comuni sono le uniche ad essere presenti". LO dichiara in una nota il direttore della Federazione Marchigiana delle Bcc, Ennio Di Foglio: "Noi siamo un presidio per il territorio - sottolinea -. Le Bcc sono banche di comunità, di prossimità, è un modo di essere insito nel nostro codice genetico. Dallo scorso settembre il numero degli sportelli delle Bcc nelle Marche è rimasto stabile ma è cresciuto il numero dei Comuni dove siamo presenti solo noi. Nel territorio marchigiano sono 14 le Bcc, godendo di ottima salute a tutela dei clienti e dei depositanti, presenti in 105 Comuni, in 13 dei quali operano come unica presenza bancaria,con 191 sportelli (stesso numero rilevato a marzo 2017). Ad oggi - prosegue - le Bcc detengono il 28% degli sportelli bancari operanti in regione, era il 18% nel 2015. Cresciamo e continueremo a crescere perché questa è la nostra missione, una particolare presenza nel territorio è stato uno degli elementi che ha permesso alle banche della categoria di finanziare il territorio e sostenere l'economia locale anche nelle fasi di congiuntura avversa, confermando la propria distintiva funzione anticiclica". "Ci interessa la coesione sociale e la crescita responsabile e sostenibile del territorio nel quale operiamo - dice ancora Di Foglio -. Ci rendiamo conto che lo spopolamento è un problema complesso che va trattato con tutti gli attori in grado di decidere. Per questo motivo stiamo preparando per giugno un convegno con la Regione Marche dove affronteremo i problemi del credito e non solo". (ANSA).