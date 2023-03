Confindustria Veneto Est, si cercano oltre 25 mila laureati Stem

(ANSA) - PADOVA, 15 MAR - Dagli ingegneri ai matematici, informatici, fisici, chimici-farmaceutici, ma anche tecnici nella meccanica e meccatronica, automazione, It e in tutte quelle aree a trazione Industria 5.0, nel 2022 la domanda di laureati Stem da parte delle imprese in Veneto ha raggiunto le 19.870 unità, a cui vanno aggiunti 5.300 diplomati Its.

Ma in più di un caso su due la selezione per questi profili si è rivelata molto complessa: il mismatch ha raggiunto picchi del 79,3% per specialisti in efficienza energetica, 72,3% per matematici e fisici, 69,6% per tecnici specializzati nelle attività meccaniche e meccatroniche. Eppure i laureati nelle discipline scientifico-tecnologiche, secondo l'Istat, hanno un tasso di occupazione pari a 85,7% e i diplomati Stem in Veneto addirittura superiore.

Per questo, il Gruppo Metalmeccanico di Confindustria Veneto Est (1.340 imprese associate e 82mila addetti) torna a mobilitare gli Istituti tecnologici e professionali delle province di Padova e Treviso per la settima "Olimpiade dei Talenti Meccatronici", contest nato per i ragazzi delle classi dalla terza alla quinta. L'evento finale si svolgerà giovedì 16 marzo a Campodarsego (padova) negli spazi dell'Innovation Hub di Unox, multinazionale padovana che progetta e produce forni professionali intelligenti. Parteciperanno oltre 100 studenti suddivisi in 25 team di 13 Istituti tecnologici e professionali a indirizzo meccanico e meccatronico, elettrico ed elettronico, informatico e automazioni e Its Meccatronico Veneto. (ANSA).