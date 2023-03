Cna,"stallo Firenze,politica deve ascoltare corpi intermedi"

(ANSA) - FIRENZE, 06 MAR - "L'attuale stallo di Firenze e Toscana è da superare il più in fretta possibile, ma non con la logica del rimpasto di Giunta: occorre che la politica inizi finalmente ad ascoltare le istanze dei corpi intermedi e a mediare le proprie posizioni con quelle di imprese e cittadini".

Lo afferma in una nota Giacomo Cioni, presidente di Cna Firenze Metropolitana.

"A poco vale l'impegno profuso dall'amministrazione in incontri formali di ascolto delle categorie economiche - prosegue Cioni - se questi vengono considerati passaggi formali, da fare al momento in cui una decisione è già presa e non potrà mai essere influenzata dai contributi delle associazioni datoriali. Sicuramente le associazioni svolgono un lavoro immane per portare la sintesi delle richieste dei loro associati, ma sperare in una risposta è più facile a dirsi che a farsi, considerato che chi tiene le redini degli enti locali appartiene ad un partito che ha difficoltà a percepire il dibattito perfino al proprio interno. La svolta però non è più rimandabile".

