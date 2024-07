Schlein, Toti finalmente si è dimesso, ma con grave ritardo

"Finalmente Giovanni Toti si è dimesso, anche se con molto ritardo. Sono passati 80 giorni in cui la Liguria è stata ferma, paralizzata, tenuta a i domiciliari con lui". Lo dice Elly Schlein parlando con la stampa al festival di Giffoni, spiegando che "è l'occasione per restituire la parola ai cittadini e alle cittadine liguri. "È l'occasione per le forze alternative alla destra per costruire un progetto che guardi al futuro della regione e che sia all'altezza delle emergenze che lì vanno affrontate".



