Zangrillo, grande attenzione per l'alluvione in Valle d'Aosta

"Facendo parte del governo, ho assicurato la piena disponibilità a fare da tramite". Così il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, dopo aver visitato in serata Valtournenche, il comune dove si trova la località di Cervinia, colpita dall'alluvione del 29 e 30 giugno scorsi. Accompagnato dalla coordinatrice regionale di Forza Italia in Valle d'Aosta, Emily Rini, il ministro ha incontrato gli amministratori locali, la popolazione e le forze dell'ordine.

Anche se "la protezione civile non è una competenza mia diretta" con il nuovo capo dipartimento, Fabio Ciciliano, "ho condiviso nei mesi scorsi - ha ricordato Zangrillo - tutto il progetto di riqualificazione del Comune di Caivano, in provincia di Napoli" e "ho un rapporto privilegiato, quindi mi sarà ancora più facile portargli testimonianza di quello che è accaduto in questa regione e di quello che c'è da fare".

"C'è stata grande attenzione - ricorda il ministro - da parte del governo per quello che è successo sin dal primo momento, da quando si è compreso che le dimensioni dell'evento erano drammatiche, tanto che il giorno dopo siamo riusciti a intervenire con il capo dipartimento della Protezione civile".





