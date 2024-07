Comunali Campobasso, ricorso al Tar per entrambe le coalizioni

Le ultime elezioni Comunali di Campobasso, svoltesi lo scorso mese, si trasformano in una battaglia legale: sia il centrodestra sconfitto che il centrosinistra uscito vittorioso dalla tornata elettorale hanno presentato ricorsi al Tar.

La coalizione progressista (con Pd e Movimento 5 Stelle) chiede ai giudici amministrativi di verificare la composizione del Consiglio: la maggioranza dei seggi è stata attribuita al centrodestra nonostante la vittoria al ballottaggio del candidato sindaco del centrosinistra.

Il centrodestra, sconfitto al ballottaggio per poche centinaia di preferenze, con un doppio ricorso chiede invece ai giudici il riconteggio dei voti espressi e in subordine l'annullamento delle elezioni per presunte irregolarità nella raccolta firme da parte della coalizione progressista.



