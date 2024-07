Meloni, piano strategico per Zes unica fondamentale per Italia

"Oggi adottiamo un provvedimento fondamentale per l'Italia e che contribuirà a disegnare la politica di sviluppo del Sud per i prossimi tre anni, ovvero il Piano strategico per la Zona economica speciale unica del Mezzogiorno". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni, a quanto si apprende, alla riunione di adozione del Piano strategico Zes unica. "Lo sviluppo della Zes unica - ha aggiunto - è una sfida per tutti, funziona e funzionerà se tutti gli attori coinvolti, Governo, Regioni, Enti locali, cittadini e imprese capiranno la portata di questa grande sfida".



