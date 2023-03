Pmi: Cna Toscana, bene Urso su centralità dell'artigianato

(ANSA) - FIRENZE, 01 MAR - Anche il presidente di Cna Toscana, Luca Tonini, ha partecipato oggi all'incontro fra la direzione nazionale dell'associazione e il Ministro delle Imprese e Made in Italy Adolfo Urso e riferisce in una nota che "è stato un incontro molto positivo , dal quale sono emerse posizioni condivise sull'importanza ed il valore del made in Italy e della centralità della piccola e media impresa artigiana nel nostro Paese". Tonini ha spiegato che quello odierno "sarà il primo di una lunga serie di incontri durante i quali verranno affrontati diversi argomenti. Il più importante sicuramente sarà quello legato al futuro della piccola e media impresa in Italia, buona è l'intenzione del ministro di riscrivere un nuovo progetto che veda al centro piccole e medie imprese italiane e che definisca le strategie di sostegno e di rilancio. Sempre sul fronte internazionale il ministro ha illustrato la previsione di una apertura di nuovi mercati e il rafforzamento di quelli già attivi. La guerra in Ucraina ha infatti portato alla chiusura di alcuni mercati ad Est, quindi gli altri paesi europei saranno costretti a guardare al Sud, verso l'Italia, offrendo nuove possibilità di esportazioni". (ANSA).