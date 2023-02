Confcommercio Toscana,errore aumento tassa soggiorno Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 22 FEB - L'aumento della tassa di soggiorno a Firenze dal primo aprile "ha riflessi sul mondo della ricettività alberghiera e sul commercio. È un errore che andava evitato ma non ho perso tutte le speranze di poter fare qualcosa per risolvere la situazione. Un criterio può essere quello di inserire la stagionalità, un altro criterio può essere rapportare la tassa di soggiorno non alle stelle dell'albergo ma al prezzo della camera". Lo ha detto il direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni parlando a margine dell'evento di Confcommercio dal titolo 'Diventare imprese generative'.

"C'è poi l'aspetto dei pacchetti già venduti, un aumento di questa portata a stagione iniziata non ha senso - ha aggiunto -.

La richiesta di procrastinare all'anno prossimo l'aumento, se proprio si deve fare, è la linea Maginot oltre alla quale non si deve andare". (ANSA).