Tessile: idea di un marchio per la lana della Basilicata

(ANSA) - POTENZA, 20 FEB - La proposta della creazione di "un marchio locale" per la filiera della lana in Basilicata, che possa essere "in linea con le potenzialità di un mercato che sta andando sempre più verso la sostenibilità": è quanto emerge dal resoconto del progetto "Wool", lo studio interregionale che nella partnership vede coinvolta la Camera di Commercio della Basilicata.

Soluzione che è stata auspicata per superare una serie di problemi, soprattutto nella filiera rappresentata dagli allevatori, che rappresentano "più un costo che un'opportunità".

I risultati del progetto, raccolti in quattro pubblicazioni, rappresentano "una vera e propria bussola - è scritto in una nota dell'ente camerale - per gli operatori del settore, nel quale sono stati effettuati appositi studi regionali sullo stato dell'arte della lana, attuando il più ampio coinvolgimento di una serie di stakeholder territoriali attraverso laboratori tessili, workshop, incontri di facilitazione, interviste e confronti tra i soggetti facenti parte della filiera".

In Basilicata - è emerso dagli studi - "il processo di lavorazione della lana potrebbe essere migliorato con l'implementazione di appositi impianti di trattamento.

Potrebbero essere individuate aree adeguate allo stoccaggio della lana e spazi cooperativi. La legislazione dovrebbe essere aggiornata per facilitare l'uso di lana non lavata. In futuro, promuovere l'utilizzo della lana locale potrebbe implementare una filiera di prodotti locali, quale valore aggiunto a beneficio del territorio". (ANSA).