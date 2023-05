''Estati d'animo'' a Matera con nove concerti di cantautori

(ANSA) - MATERA, 29 MAG - Con un concerto di Sergio Cammariere prenderà il via a Matera, il 15 giugno, la rassegna culturale per gli amanti della musica cantautorale ''Estati d'animo'' organizzata da Milano k3, Museo nazionale di Matera, in collaborazione con Pm eventi e il patrocinio del Comune di Matera.

Nel cartellone figurano nove concerti (uno dei quali sarà reso noto più avanti) in programma dal 15 giugno al 9 settembre.

Sul terrazzo di Palazzo Lanfranchi si esibiranno Morgan, Nello Daniele, i Cugini di Campagna, Niccolò Fabi, Dardust, Joe Bastianich & La terza classe, Valentina Parisse, Michele Monina & Lucciooola. La manifestazione è stata presentata oggi dal direttore artistico, Angelo Calculli, nel corso di una conferenza stampa che ha visto la partecipazione del sindaco, Domenico Bennardi, del direttore interregionale di Intesa San Paolo, Alberto Pedroli, e da un funzionario del Museo. Gli organizzatori si accolleranno anche il costo del biglietto al museo, per favorire la conoscenza dell'ampio patrimonio culturale che vi è custodito. (ANSA).