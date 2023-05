Bardi, sui fondi Pnrr la Basilicata non vuole sbagliare

(ANSA) - POTENZA, 29 MAG - "Abbiamo bisogno di fondi comunitari che vanno investiti su grandi linee strategiche per far uscire la Basilicata e il Mezzogiorno dal sottoutilizzo attuale": è stato questo il commento del presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, che ha incontrato stamani, a Roma, il ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, insieme all'assessore regionale all'ambiente, Cosimo Latronico, per discutere della gestione dei fondi europei e nazionali destinati alle politiche di sviluppo e coesione.

"Il nostro obiettivo - ha aggiunto - è una politica di sviluppo e coesione territoriale orientata alla gestione efficiente dei fondi europei e nazionali. La Regione Basilicata col governo è pronta a cambiare la rotta con la nuova programmazione e il Pnrr. Non possiamo e non vogliamo sbagliare".

"È importante questa collaborazione - ha commentato Latronico - perché la nostra regione ha la caratteristica di avere una tradizionale vocazione 'green', che è al centro della strategia del governo e della Commissione europea. Si tratta - ha concluso - di una grande opportunità per la Basilicata, che nei prossimi anni vedrà l'impiego di centinaia di milioni di euro in politiche ambientali". (ANSA).