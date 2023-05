Benessere bimbi, giovani e anziani: male Potenza e Matera

(ANSA) - POTENZA, 29 MAG - Si sono piazzate piuttosto male Potenza e Matera nelle classifiche del "benessere per fasce d'età", un'indagine che il quotidiano "Il Sole 24 Ore" ha presentato al festival dell'Economia, a Trento, e pubblicato oggi.

Le due province lucane sono lontane dalle prime tre classificate, che sono Siena, Ravenna e Trento. Le tre classifiche - hanno spiegato in un articolo Marta Casadei e Michela Finizio - "misurano le 'risposte' dei territori alle esigenze specifiche dei tre target generazionali più fragili e insieme strategici, i servizi a loro rivolti e le loro condizioni di vita e di salute".

Nella classifica riservata ai bambini, Potenza è al 93/o posto e Matera al 96/o; in quella per i giovani, Matera è 68/a e Potenza 82/a; infine, nella graduatoria riservata agli anziani, Matera è al 51/o posto e Potenza al 60/o.

La classifica di ogni "settore" è composta da ciascuna da 12 indicatori. Potenza e Matera non sono mai fra le prime tre di ogni indicatore; quando compaiono, sono fra le ultime tre.

