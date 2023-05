A Matera un sondaggio per scegliere un albero da piantare

(ANSA) - POTENZA, 30 MAG - L'amministrazione comunale di Matera ha lanciato un sondaggio su facebook, nel gruppo "Matera partecipa", per scegliere il carrubo da piantare in piazza San Giovanni, dove un altro carrubo era presente fino a qualche giorno fa.

Lo ha annunciato il sindaco, Domenico Bennardi, spiegando che, con le loro opinioni, i cittadini dovranno "scegliere uno fra tre nuovi carrubi già individuati". Il sondaggio resterà aperto fino alle ore 22 del prossimo 2 giugno: "L'opinione dei cittadini sarà utile a scegliere il carrubo, che sarà piantumato in piazza San Giovanni in tempi molto rapidi, per ripristinare un'essenza arborea entrata nel cuore della comunità", ha concluso Bennardi. (ANSA).