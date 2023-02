Cisl Veneto, con Inail progetto prevenzione infortuni lavoro

(ANSA) - VENEZIA, 15 FEB - Si chiama "Take care of you", in avvio nei prossimi mesi, il progetto promosso da Cisl Veneto insieme alle categorie Fai Cisl (agricoltura) e Filca Cisl (edilizia), cofinanziato da Inail Veneto e realizzato con la collaborazione di Anapia-Ial Veneto e il supporto tecnico-scientifico di HeadUp, spin-off dell'Università Ca' Foscari Venezia, destinato ai lavoratori e alle lavoratrici dei settori dell'edilizia e dell'agricoltura, per prevenire gli infortuni sul lavoro negli ambiti produttivi in cui i rischi possono essere maggiormente sottovalutati.

Il seminario di presentazione si è svolto stamani a Mestre (Venezia), con un riepilogo dei dati sugli infortuni e le malattie professionali in Veneto. In particolare, per le costruzioni tra i principali infortuni denunciati vi sono lesioni e fratture della mano, la colonna vertebrale e la caviglia. Le malattie professionali più frequenti sono legate al sistema ostemuscolare, tessuto connettivo, sistema nervoso, orecchio, sistema respiratorio e tumori. Per il settore agricoltura, invece, la causa più frequente di infortuni è lo scivolamento, seguita dalla "perdita di controllo totale o parziale di una macchina", in maggior parte il trattore. Tra le malattie professionali quelle legate al sistema osteomuscolare e del tessuto connettivo, del sistema nervoso e dell'orecchio, con un rischio molto elevato di essere contratte a causa dell'uso di antiparassitari, ma anche per l'esposizione alle intemperie o per l'uso di posture spesso non corrette.

Numerose le azioni di comunicazione e prevenzione previste dal progetto, che partirà dalle assemblee con i lavoratori e dalle iniziative pubbliche, fino agli incontri con gli studenti degli ultimi anni di istituti agrari, di scuole edili e di istituti professionali del territorio.

"Il progetto ha trovato l'approvazione di Inail - ha detto la direttrice regionale dell'istituto Enza Scarpa - anche perché fortemente innovativo, tecnologico e quindi accessibile non solo da una vasta platea di lavoratori, ma anche da studenti impegnati in percorsi di studio attinenti ai due settori individuati".

Per il segretario veneto Cisl, Gianfranco Refosco "i dati parlano chiaro e la tendenza di crescita non si spiega esclusivamente con la ripresa delle attività del post pandemia.

Nella nostra regione, come nel resto del Paese, gli infortuni non diminuiscono da anni, indicandoci un trend davvero preoccupante. Lo stesso vale per le malattie professionali cresciute pure nel 2022 e spesso sottovalutate: servono anche rispetto a queste maggiore consapevolezza e comportamenti responsabili sviluppati nel tempo. Prevenzione e formazione, sono le nostre parole d'ordine, che tradurremo in atti concreti con il progetto di Cisl Veneto e Inail Veneto, con l'obiettivo di raggiungere circa 4mila lavoratrici e lavoratori". (ANSA).