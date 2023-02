Governo: Lucaselli (FdI), riforma del fisco è priorità

(ANSA) - ROMA, 09 FEB - "Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni traccia la rotta: è tempo di dar vita alla più importante e incisiva riforma del Fisco. L'obiettivo è una rivoluzione nel rapporto tra contribuente e Stato. E' un priorità per l'Esecutivo, che sta dimostrando pragmatismo mettendo al centro della propria azione il cittadino e non la burocrazia. La sfida sarà quella di invertire il paradigma: lo Stato deve essere un supporto e non un ostacolo per famiglie e imprese. Una ratio che contraddistingue da sempre la visione del centrodestra e di Fratelli d'Italia. Un impegno che intendiamo mantenere con gli elettori". Lo ha dichiarato la deputata di Fratelli d'Italia Ylenja Lucaselli. (ANSA).