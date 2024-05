Orsero punta sui frutti di bosco insieme a Cerchia Holding

Orsero punta sui frutti di bosco in partnership con Cerchia Holding (famiglia Molari) per sviluppare un "progetto di filiera". Lo si legge in una nota in cui viene annunciata la nascita della joint-venture 'I Frutti di Gil', di cui Orsero possiede il 51%.

Il sodalizio con Matteo e Luca Molari, specialisti nella selezione varietale e nel vivaismo dei frutti di bosco, si sviluppa con la selezione di aree di coltivazione e produttori d'eccellenza, in grado di garantire prodotti "di alta qualità e freschissimi, 52 settimane l'anno", spiega Orsero. I frutti raccolti vengono lavorati in aree dedicate all'interno dei magazzini del gruppo Orsero, distribuiti capillarmente in tutta Italia e collegati con il deposito di Verona. Proprio nella città scaligera è in costruzione un nuovo magazzino di 7mila metri quadrati complessivi su 2 piani a fianco di quello esistente. Di questi 1.200 metri quadrati saranno dedicati ai piccoli frutti, con macchinari in grado di selezionare e calibrare i frutti.



