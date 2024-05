Sella sempre più sostenibile, oltre il miliardo valore generato

Il valore economico generato dal gruppo Sella nel 2023 ha superato il miliardo di euro per il secondo anno consecutivo, arrivando a toccare i 1,179 miliardi (in crescita di oltre 173 milioni rispetto al 2022), ed è stato distribuito ai vari stakeholder per l'80%. Complessivamente, dal 2017 ad oggi il gruppo - secondo quanto indica la Dichiarazione Consolidata Non Finanziaria - ha distribuito ai suoi stakeholder oltre 4,7 miliardi di euro.

Sella prosegue poi sulla spinta alla 'green'. La totalità dell'energia elettrica utilizzata dal gruppo in Italia e in Romania deriva al 100% da fonti rinnovabili certificate. I 20 impianti fotovoltaici installati sulla copertura di sedi e succursali presenti sul territorio nazionale contribuiscono al proprio fabbisogno energetico per oltre 475 mila kWh.

Presso la sede del gruppo a Biella è stata completata la costruzione di un parcheggio dotato di impianto fotovoltaico composto da 632 pannelli fotovoltaici che consente di diminuire le emissioni di anidride carbonica di 129 tonnellate l'anno e sono state installate e attivate 35 colonnine di ricarica per auto elettriche.



