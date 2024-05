Borsa: Milano fiacca con l'Europa dopo l'avvio di Wall street

Pochi spunti sui mercati azionari del Vecchio continente anche dopo la partenza di Wall street: la Borsa migliore è quella di Madrid che sale dello 0,1%, con Milano e Francoforte in calo speculare dello 0,1%. In ribasso dello 0,2% Londra, mentre è più pesante Parigi che cede lo 0,4%.

Gli operatori stanno chiaramente attendendo segnali più chiari dalle banche centrali sul programma di taglio dei tassi, con qualche tensione che si registra sui titoli di Stato europei. Il rendimento del Btp decennale è infatti tornato al 3,8%, con lo spread nei confronti del Bund tedesco stabile sui 129 punti base.

Nel settore dell'energia, il petrolio è calmo poco sotto gli 80 dollari al barile, così come resta tranquillo il gas sui 30 euro al Megawattora.

In questo clima in Piazza Affari pesante Erg che cede il 2,9%, seguita da Campari in ribasso del 2,4%. Piatta Tim, bene soprattutto Unipol che sale del 2,3% e Mps che prosegue il suo trend di rialzo con un aumento del 2,7% a 5,2 euro.



