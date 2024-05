Borsa: l'Europa debole con la Fed, Mps spinta da Bbva-Sabadell

Mercati deboli dopo che la Fed ha chiuso ad un taglio dei tassi nel breve periodo.

Milano arretra e si appiattisce sulla parità (Ftse Mib +0,09% a 33.759 punti) con Mps che si conferma in vetta (+4%), trainata dal possibile risiko in Spagna tra Bbva e Sabadell.

Sul fronte opposto proseguono le vendite su Stellantis (-3,5%) che Mediobanca ha tagliato a neutral in scia ai conti con la lente ai margini.

Lo spread tra Btp e Bund resta a 131 punti mentre prosegue la discesa del rendimento del decennale italiano che si assesta al 3,85% (quasi -6 punti base) Tra le altre Piazze Parigi cede lo 0,9% e Francoforte un marginale 0,09%.



