Il prezzo del gas continua a salire e supera i 30 euro al megawattora, riportandosi a livelli di fine aprile.

Ad Amsterdam, mercato di riferimento, il contratti future sul mese guadagnano il 4,7 per cento.

I trader, segnala Bloomberg, valutano potenziali problemi di approvvigionamento mentre l'Asia vede aggiudicarsi più spedizioni di Gnl per gli impianti di raffreddamento a causa del gran caldo in alcune zone.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA