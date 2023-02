Coop Liguria dona merci per 1 mln ad associazioni volontariato

(ANSA) - GENOVA, 03 FEB - Merci per oltre un milione di euro sono state donato da Coop Liguria nel 2022 alle associazioni di volontariato liguri, corrispondenti a 209.200 pasti. Lo rende noto la cooperativa in vista della Giornata nazionale contro lo spreco alimentare, che ricorre il 5 febbraio.

Grazie al progetto 'Buon Fine', attivo dal 2006, Coop Liguria dona stabilmente alle associazioni di volontariato del territorio i prodotti cosiddetti 'invendibili' ma ancora idonei al consumo, come le rimanenze di promozioni o i prodotti danneggiati nella confezione ma ancora integri sotto il profilo organolettico, dell'igiene e della sicurezza. La Cooperativa dona anche alcune categorie di prodotti freschi, come il pane e l'ortofrutta, che devono essere ritirati dalle associazioni nei tempi stabiliti dalla legge. A livello nazionale, Coop nel 2022 ha donato tramite il 'Buon Fine' prodotti per 30 milioni di euro a 842 associazioni.

Nel corso dell'ultimo anno Coop Liguria stima di aver offerto a soci e clienti sconti medi del 50% su 1 milione di prodotti vicini alla scadenza, che sono stati acquistati nelle bancarelle 'Mangiami subito', anziché essere smaltiti come rifiuti. (ANSA).