Mediocredito, attiva sezione Fondo garanzia Pmi per Trentino

(ANSA) - TRENTO, 02 FEB - È attiva la sezione speciale del Fondo di garanzia Pmi per la Provincia autonoma di Trento, con uno stanziamento di cinque milioni di euro a valere sul bilancio provinciale. La sezione, gestito da Mediocredito Centrale, interviene in maniera differenziata per quanto riguarda la garanzia diretta e la riassicurazione/controgaranzia, finanziandone l'incremento della copertura rispetto alle misure attualmente in vigore, anche con riferimento alla sezione speciale turismo.

La riassicurazione e la connessa misura della controgaranzia - informa una nota - crescono fino al 90% per le operazioni pari o inferiori ai 300.000 euro rispetto alla misura attuale, che nella maggior parte dei casi prevede una copertura del 60% o del 64%.

Per quanto riguarda la garanzia diretta, con riferimento alle sole operazioni superiori ai 300.000 euro a favore di micro e piccole imprese, la copertura sale all'80% anche per i casi che attualmente prevedono il 60%. (ANSA).