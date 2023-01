Confcommercio Trentino e Unat ricordano Maurizio Rimondi

(ANSA) - TRENTO, 30 GEN - Confcommercio Trentino e Unat - Unione albergatori si uniscono al lutto dei familiari per la perdita di Maurizio Rimondi, storico albergatore e imprenditore nonché attivo dirigente dell'associazione.

"Con dolore - dichiara in una nota il presidente di Confcommercio Trentino Giovanni Bort - apprendiamo della scomparsa di Maurizio Rimondi, amico e collega albergatore, membro del Consiglio di Confcommercio Trentino e dell'Unione albergatori, da molti anni vivace interprete all'interno della nostra associazione del turismo trentino e della sua evoluzione nel corso degli anni. Ricordiamo la competenza e l'intraprendenza di Maurizio, che ha contribuito al dibattito ed allo sviluppo del Primiero, sua terra d'elezione, e di tutto il territorio trentino. Mancherà alla nostra associazione, come collega ed amico, ed a tutti quelli che ne hanno conosciuto le doti e la vitalità imprenditoriale", conclude la nota. (ANSA).