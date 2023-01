Pnrr: Cna Veneto, Codice appalti dia nuovo ruolo a Pmi

(ANSA) - VENEZIA, 25 GEN - Il nuovo Codice degli appalti deve restituire un ruolo alle piccole imprese in questo mercato. E' la richiesta rivolta al Governo e al Parlamento da Cna, per poter realizzare gli obiettivi del Pnrr.

"È necessario un intervento in profondità - dice il presidente Cna Veneto Moreno De Col - che tenga conto del tessuto economico regionale e anche delle tante disfunzioni nel mercato degli appalti pubblici che riversano sui cittadini e sui lavoratori una cascata di inefficienze rendendo complicata, se non talora impossibile, la vitalità economica di città e paesi italiani". "Le piccole imprese - rileva - necessitano di una maggior considerazione e di una più specifica attenzione da parte delle istituzioni per riuscire ad entrare con più vigore in questo mercato. Per questo vanno recepite le nostre proposte relative allo spacchettamento dei bandi, alla facilitazione agli accessi alle gare, all'aumento della soglia per l'affidamento diretto da parte delle stazioni appaltanti, alla semplificazione delle procedure". "Ma dobbiamo anche guardare agli esempi che ci vengono dagli altri Paesi europei che prevedono in Francia una scorta di lavori a disposizione delle piccole imprese, oppure - conlude De Col - seguire l'esempio che ci viene dagli Stati Uniti con l'introduzione della figura dell'ambasciatore delle piccole imprese negli appalti all'interno delle stazioni appaltanti. Insomma, è necessario un cambio di marcia, deciso, efficace, condotto con attenzione e nel rispetto delle regole, per evitare che il Pnrr si trasformi da opportunità di crescita nell'ennesimo treno perduto". (ANSA).