Unioncamere Puglia,imprese ai Technology & B. Cooperation Days

(ANSA) - BARI, 23 GEN - Unioncamere Puglia, partner della rete EEN, co-organizza la partecipazione delle imprese pugliesi ai "Technology & Business Cooperation Days", evento di brokerage di Enterprise Europe Network in presenza o on line nei quindici giorni antecedenti alla Hannover Messe 2023, che si svolgerà dal 17 al 20 aprile.

L'evento, organizzato dal partner locale Enterprise Europe Network (NBank Hannover) e da molti altri partner di rete, offre alle PMI e alle organizzazioni di ricerca l'opportunità di trovare e incontrare partner per accordi commerciali e per la cooperazione nel campo della ricerca e della tecnologia con particolare attenzione a: Soluzioni per l'Industria 4.0 e la Fabbrica intelligente; Tecnologie di produzione efficienti dal punto di vista delle risorse e dell'energia; Energia e mobilità sostenibili; Strumenti di misura.

In una nota, si sottolinea che è utile partecipare per presentare i progetti, i prodotti o il know-how più vantaggiosi; rivolgersi a potenziali partner commerciali in incontri faccia a faccia preordinati; avviare contatti e cooperazioni transfrontaliere; trovare nuovi partner commerciali/tecnologici/di ricerca; ottenere informazioni aggiornate sui risultati della ricerca industriale, Incontrare e condividere opinioni con ricercatori ed esperti.

L'iscrizione ai Technology & Business Cooperation Days "ibridi" - è detto ancora - è gratuita. Gli incontri online non richiedono alcun software aggiuntivo, ma solo un browser web aggiornato, un microfono e una webcam per partecipare alle videoconferenze. Le iscrizioni sono aperte fino al 4 aprile 2023.

È un'occasione per innovare e ottenere nuove opportunità e vantaggi competitivi attraverso la R&S e le cooperazioni tecnologiche e commerciali. (ANSA).