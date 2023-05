Le capsule di caffè diventano riso per il Banco alimentare

(ANSA) - BARI, 30 MAG - Anche la Puglia da oggi entra a far parte della rete di regioni italiane coinvolte dalla multinazionale Nespresso nel progetto Da chicco a chicco. Il programma di recupero e riciclo delle capsule esauste, avviato nel 2011, consente di recuperare l'alluminio e di produrre fertilizzante per le risaie la cui produzione viene poi donata a chi ne ha bisogno. Sul territorio pugliese a beneficiarne saranno il Banco alimentare della Puglia onlus e il Banco alimentare della Daunia Francesco Vassalli. Il progetto è stato presentato a Bari alla presenza, fra gli altri, di Silvia Totaro, sustainability & she manager di Nespresso Italiana, Luigi Riso, presidente di Banco alimentare Puglia, e Gianluca Russo, direttore del Banco alimentare della Daunia.

Il programma di Nespresso permette ai clienti di riconsegnare le proprie capsule esauste in alluminio nell'apposita area recycling presente all'interno delle boutique e in isole ecologiche partner dell'iniziativa in tutta Italia. "Le capsule sono trattate in un impianto che consente di dividere il caffè dall'alluminio - spiega Totaro - e i due materiali vengono avviati a un processo di recupero e di riciclo". L'alluminio viene mandato nelle fonderie dove viene trasformato in nuovi oggetti come penne, biciclette, coltellini o segnalibri. Il caffè viene invece utilizzato per creare il compost. "Questo - prosegue Totaro - a sua volta viene usato come fertilizzante nelle risaie. Il riso ottenuto viene riacquistato da Nespresso e donato ai banchi alimentari della Puglia, della Lombardia, del Lazio e del Piemonte". In Puglia al momento sono attivi cinque punti di raccolta, accanto agli oltre 150 in Italia in più di 80 città. È proprio da qui che prende vita l'intero processo proprietario di Nespresso per portare a nuova vita le capsule usate. (ANSA).