A Cursi un parco della musica in una cava, 'il primo al sud'

(ANSA) - BARI, 30 MAG - Il 31 maggio alle ore 19 prosegue nel foyer dei cantieri teatrali Koreja di Lecce Rolling Stones, un percorso di incontri e performance ideato per presentare al pubblico il progetto Petra sonante: nel comune salentino di Cursi, infatti, sta per nascere il primo parco della musica e delle arti del sud Italia - informano i promotori dell'iniziativa - realizzato all'interno di una cava di estrazione.

L'appuntamento a Lecce, a ingresso gratuito, sarà moderato da Elisa Monsellato, e si aprirà con il racconto del progetto che ruota attorno alla costruzione di un organo in pietra, uno strumento musicale unico nel suo genere per caratteristiche e dimensioni, con un'altezza di circa 30 metri. Sarà presentato anche il rendering dell'opera a cura dell'architetto Mauro Saito e dell'ingegnere Benito Pitardi.

Seguiranno le esibizioni musicali e di teatrodanza. Quella di Lecce è la settima tappa del tour: dopo Corigliano d'Otranto, Cursi, Melpignano, Castrignano de' Greci, Cutrofiano e Lecce, Rolling Stones si concluderà sabato 3 giugno alle 19 al Macma- Museo d'arte contemporanea di Matino. Il progetto è realizzato da Pitardi Cavamonti srl, società proprietaria della cava, in partenariato con 34esimo Fuso, Coolclub e Teatro Koreja, nell'ambito del bando Radici e Ali della Regione Puglia. (ANSA).