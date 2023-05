Petrucci (fip),'l'obiettivo è qualificarci per le Olimpiadi'

(ANSA) - BARI, 30 MAG - Due giorni pugliesi per il presidente della federazione italiana pallacanestro Giovanni Petrucci, presente con il commissario tecnico azzurro Gianmarco Pozzecco all'evento Castellana Sport Stories, a Castellana Grotte in provincia di Bari. Dopo l'intervento di ieri a Masseria Serritella, Petrucci oggi ha incontrato, a Palazzo di città a Castella Grotte, il consiglio direttivo del comitato regionale Puglia della fip, confrontandosi sui principali temi del basket nazionale e regionale. Presenti tra gli altri il consigliere federale Margaret Gonnella ed il presidente del comitato regionale Puglia Francesco Damiani.

Prima della riunione Petrucci ha incontrato il sindaco Domenico Ciliberti.

Sulla nazionale maschile proiettata verso il Mondiale di fine agosto, Petrucci ha chiarito: "esserci è già un risultato. Il vero successo sarebbe però qualificarci per le Olimpiadi. La voglia d'azzurro? C'era un periodo in cui sembrava che i giocatori ci facessero un favore, a venire. Ho sbagliato anch'io a rincorrerli negli Stati Uniti. Oggi, però, c'è la fila".

Poi un pensiero sulla passione per il volley recentemente confessata dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella: "Se la pallavolo ha Mattarella - ha commentato scherzosamente Petrucci - noi abbiamo il Papa, che ci ha ricordato che la pallacanestro è uno sport che eleva verso il cielo". (ANSA).