Cliff diving, out De Rose, a Polignano ci sarà Barnabà

(ANSA) - BARI, 30 MAG - Il 3 giugno inizierà a Boston il campionato Red Bull Cliff Diving World Series e l'Italia non avrà il suo campione portabandiera Alessandro De Rose, fermato da un infortunio. L'Italia sarà rappresentata nella competizione femminile da Elisa Cosetti, atleta triestina confermata grazie alla wildcard per la terza stagione.

La novità riguarda invece la tappa italiana del 2 luglio, in programma nello spazio della lama Monachile di Polignano a Mare, in provincia di Bari: oltre alla Cosetti, gareggerà anche Andrea Barnabà, altra giovanissima promessa triestina dei tuffi dalle grandi altezze. (ANSA).