Esce in estate l'album di Eminem The Death of Slim Shady

Si intitola ''The Death of Slim Shady (Coup de Grace)' e uscirà in estate. Si tratta del 12/o album in studio di Eminem. A confermare l'uscita lo stesso rapper e produttore discografico. L'arrivo dell'album è stato annunciato con un post sui social in cui viene condiviso il trailer di una serie tv fittizia, Detroit Murder Files. Un giornalista del crimine parla della morte di Slim Shady, alter ego di Eminem. "A causa delle sue rime-scioglilingua, complesse e spesso criticate, l'anti-eroe biondo conosciuto come Slim Shady non si è mai dovuto preoccupare di avere pochi nemici", dice. Poi viene inquadrato 50 Cent (altro rapper, ndr), che sottolinea, "Non è un amico, è uno psicopatico". L'inquadratura passa di nuovo sul reporter, "Ed è proprio per queste buffonate e testi maleducati che Slim Shady ha incontrato la sua fine. Rimanete con me, e scopriremo gli eventi che hanno portato alla sua morte".

Alla fine compare anche Eminem, la cui identità è in parte nascosta. "Lo sapevo, era solo questione di tempo", dice. Segue l'annuncio: The Death of Slim Shady (Coup de Grâce). Non viene indicata una data precisa, semplicemente estate 2024.

