Usb, 'massiccia l'adesione allo sciopero dei trasporti'

"Con la massiccia adesione che stiamo riscontrando in tutti i territori, possiamo dire a gran voce che quello di oggi è uno sciopero nazionale sentito e pienamente condiviso da tutti gli autoferrotranvieri.

Uno sciopero di 24 ore che come Usb Lavoro Privato abbiamo indetto per rivendicare la nostra piattaforma di rinnovo del CCNL 'Salari, Sicurezza e Diritti'".

Lo scrive l'Usb in una nota. "Il dato parziale riscontrato negli altri territori parla chiaro e dimostra il pieno sostegno e la fiducia dei Lavoratori per la Usb, da sempre al fianco dei lavoratori e capace di intercettare le necessità ed il malcontento del settore: 60% a Roma con Metropolitana A chiusa, 85% di adesioni di media nelle province di Bologna e Ferrara, 70% a Brescia, 50% a Trieste, 60% a Gorizia, 70% a Venezia, 90% in ATC Capri e soppressioni e ritardi a Napoli e provincia, 70% nella provincia di Perugia e 50% in quella di Terni con chiusura della Minimetrò, 70% in Puglia.

Meritevole di nota il dato percentuale di adesione riscontrato in Sicilia e Sardegna dove, in pochissimo tempo, abbiamo aperto le strutture regionali della Usb Lavoro Privato - Settore TPL riscontrando una crescita esponenziale di iscritti e ricevendo importanti adesioni dalle lavoratrici e dai lavoratori".

"Pretendiamo il vero rilancio dei trasporti pubblici e degli autoferrotranvieri, una categoria che sta vivendo una vera e propria emorragia occupazionale, principale vittima della mattanza delle privatizzazioni selvagge, dei continui ricorsi ad appalti, subappalti e subaffidamenti che alimentano sfruttamento e precarizzazione, di aumenti salariali irrisori in cambio della crescente svendita dei diritti e del susseguirsi di rinnovi contrattuali "farsa" che di tutto fanno tranne che prevedere il meritato e giusto rilancio per la categoria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA