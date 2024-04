Kiev, 'colpiti un aeroporto militare e 2 raffinerie in Russia'

Durante la notte i servizi speciali ucraini dell'Sbu e l'esercito hanno attaccato con droni l'aeroporto militare di Kushchevsk e due raffinerie di petrolio di Ilya e Slavyansk, nella regione russa di Krasnodar. Lo riportano i media ucraini. I droni ucraini hanno colpito le strutture-chiave delle raffinerie. In seguito agli attacchi, sono scoppiati incendi all'aeroporto e alle raffinerie, il personale è stato evacuato.

In precedenza, in una nota ufficiale il ministero della Difesa russo aveva affermato che durante la notte erano stati intercettati e abbattuti 68 droni ucraini: 66 sulla regione russa di Krasnodar e due in Crimea.



