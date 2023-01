Cooperative: Legacoop Toscana,18/2 scade bando coop sportive

(ANSA) - FIRENZE, 19 GEN - E' stato presentato a Firenze da Legacoop Toscana e Fondazione Noi-Legacoop Toscana il bando per la creazione di nuove cooperative sportive o per trasformare società sportive esistenti in cooperative. Per partecipare, si legge in una nota, c'è tempo fino al 18 febbraio. Il bando si rivolge alle persone fisiche e alle società sportive che vogliono realizzare una cooperativa sportiva che svolga attività sportiva in modo diretto (come soci utenti dell'attività o come soci lavoratori) oppure una cooperativa di supporto all'attività di società sportive toscane.

La futura cooperativa dovrà svolgere la propria attività in Toscana. I vincitori potranno usufruire gratuitamente di una serie di servizi necessari alla costituzione, oltre a un contributo a fondo perduto non inferiore a 5000 euro. I vincitori potranno anche accedere a prestiti a tasso agevolato (fino a un massimo di 50 mila euro) per l'acquisto di beni materiali necessari allo svolgimento dell'attività sportiva.

Alla presentazione sono intervenuti, tra gli altri, l'assessore comunale allo Sport Cosimo Guccione, il presidente di Legacoop Toscana Roberto Negrini e la presidente di Fondazione Noi-Legacoop Toscana Irene Mangani. (ANSA).