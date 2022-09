Istat: a settembre inflazione acquisita per 2022 a +7,1%

(ANSA) - ROMA, 30 SET - "L'inflazione acquisita per il 2022 è pari a +7,1% per l'indice generale e a +3,6% per la componente di fondo". Lo comunica l'Istat nelle stime sull'Inflazione del mese di settembre. Nel mese di agosto l'inflazione acquisita era a +7% (ANSA).