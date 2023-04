(ANSA) - MILANO, 30 MAR - La Lazio ha chiuso l'esercizio 2022 con un valore della produzione in calo del 6,36% a 67,01 milioni di euro a causa, si legge in una nota, di mancati compensi variabili di royalties sulla vendita di criptovalute da parte del main sponsor della società controllante. Il valore della produzione risulta costituito da ricavi da gare per 6,83 milioni di euro, diritti Tv ed altre concessioni per 46,06 milioni, sponsorizzazioni, pubblicità, royalties per 9,42 milioni, merchandising per 1,27 milioni ed altri ricavi e proventi per 3,43 milioni. I costi operativi, pari a 70,79 milioni, sono aumentati rispetto alla stagione precedente di 1,06 milioni di euro. Il risultato operativo lordo è stato in perdita per 3,79 milioni, contro il precedente utile di 1,85 milioni. In rosso per 21,48 milioni il risultato netto, contro un precedente utile di 4,6 milioni. (ANSA).

Ottieni il codice embed