Urso, mettiamo in campo tutte le misure contro le speculazioni

(ANSA) - ROMA, 11 MAG - "Stiamo mettendo in campo tutte le misure possibili per evitare le possibili speculazioni, soprattutto per i prodotti di largo consumo i cui prezzi sono monitorati dal Mimit". Lo afferma il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, in un messaggio inviato alla presentazione del primo Rapporto di Federalimentare e Censis dove ricorda la convocazione per oggi della "Commissione di allerta rapida" dopo i rincari della pasta 17,5% a marzo. "Non vogliamo fare polemiche ma occorre essere trasparenti a beneficio dei consumatori, e a salvaguardia dell'elevata reputazione sociale che avete conquistato nel tempo", spiega Urso. (ANSA).