Lagarde, l'inflazione core è ancora troppo alta

I rialzi dei tassi "stanno appena cominciando a funzionare, ad esempio i nuovi dati" sull'inflazione "in Italia dicono che siamo al 6,9%", ma "la core inflation è ancora troppo elevata, in Italia è passata dal 5,6% al 5,7% quindi c'è ancora lavoro da fare": lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde durante l'incontro con 400 studenti promosso dall'Osservatorio Permanente Giovani-Editori presieduto da Andrea Ceccherini. Lagarde ha però sottolineato come "c'è molta incertezza", quindi la Bce valuterà i dati ad ogni incontro.



"Non metterei nella stessa categoria Deutsche Bank e Credit Suisse", ha detto la presidente della Bce. Lagarde ha ribadito che la Bce si assicurerà che le banche abbiamo accesso a tutta la liquidità che serve, perché "non esiste un trade off tra la stabilità finanziaria e la stabilità dei prezzi".