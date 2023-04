Inflazione in netto calo in Europa, scende al 6,9%

(ANSA) - BRUXELLES, 31 MAR - L'inflazione dell'area dell'euro dovrebbe attestarsi al 6,9% a marzo, in netto calo rispetto all'8,5% di febbraio, secondo la stima flash di Eurostat.

Per quanto riguarda le principali componenti, il tasso più alto atteso è su prodotti alimentari, alcolici e tabacco (15,4%, dal 15% di febbraio), seguito dai beni industriali non energetici, servizi e energia (-0,9%, rispetto al 13,7% di febbraio). La stima per l'Italia è di un calo dell'inflazione armonizzata all'8,2%, dal 9,8% di febbraio. (ANSA).