Lagarde, risoluti sull'inflazione ma guardiamo all'incertezza

"Di una cosa si può essere certi: conseguiremo la stabilità dei prezzi e non transigiamo sull'impegno a riportare l'inflazione al 2% nel medio termine. A tal fine seguiremo una strategia solida, che si fonda sui dati e ci vede pronti ad agire, ma senza compromessi riguardo al nostro obiettivo primario": lo ha detto la presidente della Bce Christine Lagarde, parlando alla conferenza The Ecb and Its Watchers XXIII. La presidente ha però aggiunto che serve "una strategia solida, che tenga conto della notevole incertezza in cui ci muoviamo oggi". Citando Voltaire, ha chiarito che "L'incertezza è una posizione scomoda. Ma la certezza è una posizione assurda", e quindi "a fronte di shock nuovi e sovrapposti, affrontare l'incertezza è al momento la nostra unica scelta", ha aggiunto.

La presidente ha spiegato che "a priori, non ci impegniamo a innalzare ulteriormente i tassi né che abbiamo finito di aumentarli", ha spiegato Lagarde, ribadendo che "se lo scenario di base delle nostre proiezioni più recenti sarà confermato, avremo ancora molta strada da fare per assicurare che le pressioni inflazionistiche siano disinnescate".