Visco, calo prezzi del gas aiuta raffreddamento inflazione

"Il ritorno a livelli più moderati dei prezzi dle gas in Europa e il calo della sua volatilità", "pone le basi per una convergenza deell'inflazione, nel medio termime, all'obiettivo della Bce del 2%". lo afferma il governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco nella lezione alla Frankfurt School of Finance & Management. Visco ha sottolineato come "bisognerà monitorare se", dopo l'effetto causato dal balzo dei prezzi del 2022, le imprese "permetteranno ai prezzi finali di riflettere ai cali più recenti, circostanza che implicherebbe una meno intensa stretta delle condizioni finanziarie".